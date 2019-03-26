محافظ القليوبية يتفقد أعمال المنطقة الاستثمارية ببنها

تفقد محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاءات المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، للوقوف على نسب التنفيذ ومباشرة الأعمال ودفعها وحل أي مشكلات تعوق التنفيذ والاستلام في المواعيد المحددة.



وأوضح المحافظ - في بيان اليوم - أن المنطقة تتكون من 147 وحدة صناعية، بالإضافة إلى 6 ثلاجات مركزية و9 مبان إدارية ومركز لخدمة المستثمرين والمركز الحضري للمرأة، ومركز ريادة الأعمال ومسجد ومبنى لخدمات العاملين وملعب نجيل صناعي ومبنى للدفاع المبني ونقطة للإسعاف ومنطقة مرافق عامة، حيث تم البدء في المشروع في منتصف مارس الماضي، وسيتم الانتهاء من المنطقة بالكامل حسب الجدول الزمني في نهاية مايو المقبل.



واستعرض المحافظ مع المشرفين على تنفيذ المشروع، نسب الإنجاز، موضحا أنه تم إنجاز 70% من مبنى خدمات المستثمرين و85% من المسجد ونسبة 60% من مركز خدمات العاملين، ونسبة 95% من أعمال نقطة الإسعاف ونسبة 60% من غرفة الكهرباء الرئيسية وتنفيذ نسبة 85% من منطقة المرافق العامة.



وأضاف محافظ القليوبية أن المنطقة الاستثمارية تقام على مساحة 48 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، وسوف تخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين، وسيتم طرحها للمستثمرين المصريين والأولوية ستكون للشباب، حيث من المنتظر تخصيص 70% من المنطقة الجديدة لصالح الشباب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و30% لكبار المستثمرين لتحقيق نوع من التكامل بين الشباب وكبار رجال الأعمال لإقامة منطقة استثمارية تتمتع بالرواج والحيوية والتميز.