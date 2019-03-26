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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 05:43 م

بالصور.. ياسر جلال وإيمان العاصي بكواليس "لمس أكتاف"

بالصور.. ياسر جلال
منار إبراهيم
dostor.org/2567415

يصور الفنان ياسر جلال، اليوم الثلاثاء، مشاهده ضمن أحداث مسلسل "لمس أكتاف"، داخل الديكور المخصص للعمل بإحدى المناطق السكنية، وتجمعه المشاهد بالفنانة إيمان العاصي.

ويجسد "ياسر" دور "أدهم"، وهو بطل رياضى يحرص على ممارسة المصارعة الرومانية، ويلعب أمام اللاعب كرم جابر، الحاصل على الميدالية الذهبية الأوليمبية بهذا النوع من الرياضة، وتربطهما علاقة صداقة قوية منذ صغرهما، ويتمنيان احتراف اللعبة والسفر خارج البلاد.

"لمس أكتاف" يشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، أحمد كشك، وتأليف هانى سرحان، وإخراج حسين النباوى.

بالصور.. ياسر جلال وإيمان العاصي بكواليس "لمس أكتاف"
بالصور.. ياسر جلال وإيمان العاصي بكواليس "لمس أكتاف"
بالصور.. ياسر جلال وإيمان العاصي بكواليس "لمس أكتاف"
بالصور.. ياسر جلال وإيمان العاصي بكواليس "لمس أكتاف"
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