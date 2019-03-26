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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 05:42 م

كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي: بريطانيا تشهد تمردا حقيقيا على "بريكست"

جاي فيرهوفشتات،
جاي فيرهوفشتات، كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي
أ ش أ
dostor.org/2567411

قال جاي فيرهوفشتات، كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست" اليوم الثلاثاء، إن تمردًا حقيقيًا على خروج البلاد من الاتحاد يحدث حاليًا في بريطانيا.

يأتي هذا وسط توقيع أكثر من 5 ملايين بريطاني على عريضة على الإنترنت تطالب بإلغاء بريكست، فضلًا عن نزول مئات الآلاف إلى الشوارع مطالبين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وأعرب فيرهوفشتات - في تصريحات نقلتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية - عن بالغ سروره بعدما أقر مجلس العموم مساء أمس الاثنين،تعديلا يمنح النواب دورًا أكبر في تحديد مسار "بريكست"، بعد فشل جهود بريطانيا في إيجاد سبيل للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات من النقاشات والمفاوضات.
وأضاف أنه يمكن الآن العمل في بريطانيا باتجاه تحالف بين الأحزاب..موضحًا أنه يأمل في أن يؤدي ذلك إلى تقديم مقترح يمكن أن يدعمه غالبية نواب البرلمان البريطاني.

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