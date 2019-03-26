مصطفى محمد يقود هجوم المنتخب أمام نيجيريا

أعلن خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الأول الوطني، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره النيجيريي وديًا، استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو من العام الجاري.



وجاء التشكيل على النحو التالي: جنش لحراسة المرمي، وعمر جابر، ومحمود علاء، وباهر المحمدي، وأحمد أبو الفتوح، ومحمد النني، وطارق حامد، وصلاح محسن، ومحمود حسن "تريزيجيه"، وإسلام جابر، ومصطفى محمد.



وضمت قائمة البدلاء كل من: أحمد الشناوي، ومحمد أبو جبل، ومحمد هاني، وعلي جبر، وأحمد أيمن منصور، وكريم حافظ، ونبيل عماد "دونجا"، وعلي غزال، وأحمد حسن "كوكا"، وعمرو وردة، وعمار حمدي، وعبد الرحمن مجدي، وخرج من التشكيل عمرو السولية للراحة.