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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 05:38 م

أمريكا تعلن قيودًا جديدة على المساعدات الخارجية لحالات الإجهاض

أمريكا تعلن قيودًا
وكالات
dostor.org/2567402

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل فرض القيود على استخدام المساعدات الخارجية للمنظمات غير الحكومية التى تدعم عمليات الإجهاض أو تعمل مع مجموعات تساعد النساء على الحصول على تلك الخدمة الطبية.

وقال بومبيو للصحفيين، فيما كان يعلن عن فرض قيود جديدة على استخدام أموال الحكومة الاتحادية: "يمكننا الاستمرار في تحقيق أهدافنا الصحية العالمية المهمة، ونرفض في الوقت ذاته دعم قتل الأطفال الذين لم يروا النور بعد".

وأضاف بومبيو، إن الإجراءات الجديدة ستشمل: "حظرًا صارمًا على مخططات الأبواب الخلفية" الهادفة إلى المساعدة في تحويل الأموال إلى منظمات تعمل في مجال صحة المرأة وتدعم عمليات الإجهاض.

وبومبيو محافظ مسيحى ويواجه تحديًا من الجماعات اليمينية بشأن قضية الإجهاض فى أمريكا اللاتينية.

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد توليه منصبه، بإلغاء لوائح كانت سارية خلال إدارة سلفه أوباما، ليعيد فرض ما يسمى بسياسة مكسيكو سيتى، التي تحظر على منظمات تتلقى أموالًا من الحكومة الأمريكية، حتى استخدام تمويل غير أمريكي في عمليات الإجهاض.

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