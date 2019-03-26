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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 05:37 م

كوريا الجنوبية تلحق الخسارة الأولى بكولومبيا مع كيروش

كوريا الجنوبية تلحق
وكالات
dostor.org/2567399

ألحق المنتخب الكوري الجنوبي الخسارة الأولى بنظيره الكولومبي في ثاني مباراة بقيادة مدربه الجديد البرتغالي كارلوس كيروش عندما تغلب عليه 2-1 الثلاثاء في سيول في مباراة دولية ودية في كرة القدم.
ومنح نجم توتنهام الإنكليزي هيونغ-مين سون التقدم لكوريا الجنوبية في الدقيقة 16، وأدركت كولومبيا التعادل مطلع الشوط الثاني عبر لويس دياس (49)، قبل أن يمنح جاي-سونغ لي الفوز لكوريا الجنوبية بعد 10 دقائق.
وأبقى كيروش على نجوم كولومبيا صانع ألعاب بايرن ميونيخ الألماني خاميس رودريغيز وهداف موناكو الفرنسي راداميل فالكاو ومهاجم فيورنتينا الإيطالي لويس موريال على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع بالأول مطلع الشوط الثاني، والثاني والثالث في الدقيقة 65.
وكان كيروش استهل مشواره التدريبي على رأس الادارة الفنية لكولومبيا بالفوز على اليابان 1-صفر الجمعة الماضي، فيما حققت كوريا الجنوبية فوزها الثاني بعد الأول على بوليفيا 1-صفر الجمعة.
وعين كيروش مدربا للمنتخب الأميركي الجنوبي في فبراير خلفا للأرجنتيني خوسيه بيكرمان، بعد تجربة ثمانية أعوام مع إيران انتهت بالخسارة المخيبة بثلاثية نظيفة أمام اليابان في نصف نهائي كأس آسيا التي استضافتها الإمارات واختتمت في الأول من الشهر الماضي.
وسيكون التحدي الأول أمام المساعد السابق للسير أليكس فيرغوسون في نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، قيادة كولومبيا بنجاح في بطولة "كوبا أميركا" المقررة هذا الصيف في البرازيل، وبعدها السعي لإيصال المنتخب الى نهائيات كأس العالم (2022 في قطر) للمرة الثالثة تواليا.

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