طاقم تحكيم تونسي لمباراة الزمالك وحسنية أغادير ذهابًا وأنجولي للعودة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم، طاقمي التحكيم اللذين سيتولان إدارة مباراتي الذهاب والإياب بين الزمالك وحسينة أغادير المغربي في دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



واختار (كاف) الحكم التونسي صادق السالمي لإدارة مباراة حسنية أغادير المغربي والزمالك، في ذهاب دور الثمانية للبطولة، والمحدد لها السابع من أبريل المقبل في المغرب.



ويعاون السالمي كل من الليبي عطية أمساعد كمساعد أول، والتونسي أيمن إسماعيل كمساعد ثان، والتونسي وليد دراجي كحكم رابع.



كما قرركاف إسناد مواجهة العودة بين الفريقين للحكم الأنجولي هيلدر مارتينيز، حيث سيعاونه كلًا من إيمليانو دوس وإفانيلدو مارتينز.



ويلتقي الزمالك مع حسنية أغادير في السابع من أبريل المقبل بالمغرب، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 14 من الشهر ذاته.