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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 05:27 م

عائدات "كابتن مارفيل" تقترب من مليار دولار

عائدات كابتن مارفيل
وكالات
dostor.org/2567371

يقترب فيلم هوليوود الجديد، "Captain Marvel"، من تحقيق مليار دولار من العائدات السينمائية التي تخطت 911 مليون دولار، وذلك منذ طرحه رسميا، في 8 مارس الجاري.

وانقسمت العائدات السينيمائية للفيلم بين 322 مليون دولار داخل الولايات المتحدة و589 مليون دولار خارجها.

وتدور قصة الفيلم حول شابة تدعى كارول دانفيرز، تتحول إلى بطلة خارقة خلال حرب اشتعلت بين أجناس غريبة في المجرة.

وتؤدي دور البطولة الرئيس في الفيلم، بري لارسون، إلى جانب كل من النجوم: جيما تشان، ماكينا جريس، صامويل جاكسون، وغيرهم، في حين أخرج العمل السينمائي كلا من آنا بودن وريان فليك.

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