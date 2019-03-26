عرض "يسعد مساكم" يوميا على قناة اقرأ

بدأت قنوات اقرأ الفضائية تصوير حلقات برنامج "يسعد مساكم" التفاعلي مع الجمهور والمنوع في اهتماماته، والحواري مع ضيوف يستعرضون من خلاله العديد من الفقرات المفيدة والجديدة.





"يسعد مساكم" يعرض مختلف الجوانب الاجتماعية والطبية والثقافية والتعليمية التي تهم الأسرة والمجتمع العربي ويعرض آخر الأخبار والأحداث المنوعة من خلال الاستطلاعات الميدانية والأسئلة التفاعلية من خلال السوشال ميديا، بالإضافة إلى عرض تقارير مميزة من مختلف دول العالم مع استضافة للمشاهير، رواد الأعمال وأصحاب قصص النجاح والمبدعين.





كما يمكن للمشاهدين المشاركة في إثراء محتوى الحلقة بالتفاعل مع أسئلة الاستطلاع المنشورة على صفحة اقرأ على فيس بوك.



