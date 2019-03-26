القاهرة : الثلاثاء 26 مارس 2019
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محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
فن
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 04:18 م

عرض "يسعد مساكم" يوميا على قناة اقرأ

عرض يسعد مساكم يوميا
dostor.org/2567262

بدأت قنوات اقرأ الفضائية تصوير حلقات برنامج "يسعد مساكم" التفاعلي مع الجمهور والمنوع في اهتماماته، والحواري مع ضيوف يستعرضون من خلاله العديد من الفقرات المفيدة والجديدة.

"يسعد مساكم" يعرض مختلف الجوانب الاجتماعية والطبية والثقافية والتعليمية التي تهم الأسرة والمجتمع العربي ويعرض آخر الأخبار والأحداث المنوعة من خلال الاستطلاعات الميدانية والأسئلة التفاعلية من خلال السوشال ميديا، بالإضافة إلى عرض تقارير مميزة من مختلف دول العالم مع استضافة للمشاهير، رواد الأعمال وأصحاب قصص النجاح والمبدعين.

كما يمكن للمشاهدين المشاركة في إثراء محتوى الحلقة بالتفاعل مع أسئلة الاستطلاع المنشورة على صفحة اقرأ على فيس بوك.

البرنامج يذاع من الأحد إلى الخميس التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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