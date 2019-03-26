جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من النقد الأجنبي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة عبد الحليم محمد مدير الإدارة الثالثة من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط اليمينة رقم ٦٠٨ القادمة من عدن اشتبه أحمد عمر، مأمور اللجنة،فى راكب كينى الجنسية من أصل يمني نظرا لارتباك الراكب وكثرة تردده، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوما جمركية أو نقدا أكبر من الحدود المسموح بها للعملة المصرية والأجنبية أجاب بأنها في حدود السماح.



وتم العرض على طارق سعيد، مدير الإدارة بالإنابة، فكلف النوبي شحتو، مأمور الجمرك، تحت إشراف ضياء نصار مدير الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكب تفتيشا دقيقا فتبين وجود 90 ألف دولار أمريكى مخفاة بين طيات الملابس.



قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩ وتحريز المضبوطات.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

