جمارك بورسعيد تحبط تهريب سجائر أجنبية

تمكنت الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، برئاسة محمد صبيح، المشرف على الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، برئاسة يسرى رجب، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع بالمخالفة للقانون.



وبناء على إخبارية سرية من الإدارة العامة للتحليل والاستهداف برئاسة فاطمة أبو السعود والإدارة العامة للمكافحة بالمنطقة الشرقية التزام برئاسة أحمد درويش والإدارة العامة للمكافحة بالمنطقة الشرقية عمليات برئاسة محمد شاهين بورود معلومات سرية بمحاولة إحدى شركات الاستيراد إدخال أصناف مخالفة للمقر عنها بالمستندات ضمن مشمول الحاوية رقم "BSIU9480401" بوليصة رقم "6200602510" بوزن ٢٥٨٩٢ كجم والصنف "عبوات زجاجية بمضخة" تم شحنها من ميناء نينجبو بالصين بتاريخ 11 2 2019 وتم تفريغها بميناء بورسعيد بتاريخ 1 3 2019 بنظام الترانزيت الغير مباشر بوجهة نهائية ميناء الإسكندرية.





وتم تشكيل لجنة جمركية للكشف والمعاينة من محمد حسن مدير إدارة التحليل والاستهداف وعلاء السيد مدير إدارة المعلومات ومحمد رضا رئيس قسم بالتحليل والاستهداف ومصطفى صادق مأمور الحركة وبدوى أبوبكر مأمور تعريفة وطارق حسن وسعيد الديدامونى وإبراهيم الجندى بالإدارة العامة للمكافحة ببورسعيد، وتبين وجود 4.5 مليون سيجارة وملصق على العلب بندرول مزور يفيد سداد الضرائب والرسوم المقررة.



قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات.