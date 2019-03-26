إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال ببنى سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بعزبة حسن كامل التابعة لقرية نعيم بمركز بنى سويف؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.



ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق إسعاف بنى سويف 5 أشخاص وهم: "فايزة .أ. م"، 55 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، "رمضان. ه. م"، 30 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، "أشرف. ه .م" 27 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس، "محمود. ه. م"، 34 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، و"أسماء. م. ا"، 31 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالرحم، وتم نقلهم لمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.



وانتقلت ضباط مباحث مركز شرطة بنى سويف إلى محل الواقعة، وذلك لضبط طرفى المشاجرة ومنع تجددها مرة أخرى.