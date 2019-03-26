" التجمع": الجولان هى سيناء وسيادتها من سيادة كل العرب

نظم حزب التجمع، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في مقره بميدان طلعت حرب وسط القاهرة، إعتراضا علي إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بأن "الجولان" أصبحت تحت سيطرة الكيان الصهيوني.



وقال عاطف المغاوري نائب رئيس الحزب، إن ما يفعله الرئيس ترامب من نقل السيادة السورية علي هضبة الجولان إلي الكيان الصهيوني بهذه الصورة الفجة، هو عدم إعتراف منه بالقوانين الدولية والمهينة لكل من هو عربي يعتز بعروبته.



وتابع: ليست هذه هي المرة الأولي في تاريخ هذه الدولة فقد سبق وإعترفت أمريكا بأن القدس عاصمة للكيان المحتل، واليوم تضيف إليها الجولان فهي إذا عدوة للعرب مثلها مثل الكيان المحتل.



وأكد أن اليوم 26مارس هو ذكري توقيع اتفاقية السلام "كامب ديفيد " منذ 40 سنه برعاية أمريكا، وإن الحزب يؤكد أن الجولان هي سيناء وسيناء هي الجولان ومزارع شبعا، وأيضا الضفه وقطاع غزة كلها أراضي عربية.



وطالب "المغاوري" المجتمع العربي بأن يسعى لرجوع سوريا إلي كنف جامعة الدول العربية بحيث يكون ذلك بمثابة رد الأسبوع المقبل في قمة تونس،



وقال محمد فرج أمين عام مساعد حزب التجمع، إن موقف ترامب يمثل تعبير صريح عن الموقف الأمريكي من قضايا أمتنا العربية والإنحياز الكامل لدولة الإحتلال، وهو بذلك لم يعتدي علي الشعب السوري فقط إنما إعتدي أيضا علي المؤسسات الدولية.