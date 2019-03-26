فوز صعب لليابان على بوليفيا

حقق المنتخب الياباني لكرة القدم فوزًا صعبًا على ضيفه البوليفي 1 - صفر، اليوم الثلاثاء، في كوبي، في مباراة دولية ودية.



وسجل المنتخب الياباني هدفه الوحيد في الدقيقة 76 عبر لاعب وسط الدحيل القطري شويا ناكاجيما.



وعوضت اليابان خسارتها أمام كولومبيا بالنتيجة ذاتها الجمعة في يوكوهاما، فيما منيت بوليفيا بخسارتها الثانية بعد الأولى أمام كوريا الجنوبية بالنتيجة ذاتها أيضا الجمعة.



ويستعد المنتخبان الياباني والبوليفي لبطولة "كوبا أميركا" المقررة هذا الصيف في البرازيل من 14 يونيو إلى 7 يوليو المقبلين، حيث يشارك الأول ببطاقة دعوة على غرار قطر بطلة آسيا.



وأوقعت القرعة اليابان في المجموعة الثالثة إلى جانب الأوروجواي والإكوادور وتشيلي بطلة النسختين الأخيرتين، وقطر في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وصيفة بطلة النسختين الأخيرتين وكولومبيا والبارغواي، أما بوليفيا فتلعب في المجموعة الأولى مع البرازيل المضيفة وفنزويلا والبيرو.