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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 04:09 م

جامعة أسيوط تُعلن حقوق المرأة في ندوة تثقيفية موسعة

جامعة أسيوط تُعلن
أسيوط – محمد أبو شادي :
dostor.org/2567243

نظمت جامعة أسيوط، اليوم، ندوة بعنوان «حقوق المرأة»، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، برعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس بأسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ربيع دردير وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد مصطفي حمد الأستاذ المساعد بقسم أصول التربية وعضو المجلس القومي للمرأة والأستاذ عز المنصوري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وأكدت الدكتورة مها كامل، خلال الندوة، على أهمية دور المرأة في المجتمع، والوظائف الاجتماعية التي تقوم بها، وأهمها وظيفة الأمومة التي تتطلب منها العطاء بلا حدود طوال عمرها كما أشارت إلى أن المعرض المقام على هامش الندوة يدل على أن المرأة تتمتع بإرادة حديدية حتى لو كانت تعاني من أحد أنواع الإعاقة وقدرتها على تحقيق الأهداف التي تضعها نصب عينيها وضعت هدفًا نصب عينيها تستطيع أن تحققه خاصةً في ظل الدعم الكامل المقدم لها من الدولة والمجلس القومي للمرأة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني كما أكدت علي توفير الجامعة لكافة الامكانيات من اجل دعم المرأة في صعيد مصر اقتصاديا واجتماعيا وفكريا وتشجيعها علي المشاركة السياسية وتمكينها على كافة الأصعدة.

وصرح الدكتور ربيع دردير، أن الندوة تسلط الضوء على حقوق المرأة من ذوي الإعاقة السمعية كما يقام على هامشها معرضًا لمنتجات النساء ذوي الإعاقة السمعية من الأشغال اليدوية بعنوان "اعرفني"، وأشار إلى سعي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى اﻹعاقة، والتى وقعت عليها مصر منذ عام 2008، ودستور عام 2014، لضمان حقوق المرأة ذات اﻹعاقة، كما أكد دستور 2014 ضرورة تمتع المرأة بالمساواة فى الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية، وعدم التمييز أو الحس على كراهية المرأة ذات الإعاقة ومنذ أن تم العمل بالدستور تغيرت العديد من الأمور مثل وجود 9 نواب داخل البرلمان الحالي يمثلون ذوى اﻹعاقة.

جامعة أسيوط تُعلن حقوق المرأة في ندوة تثقيفية موسعة
جامعة أسيوط تُعلن حقوق المرأة في ندوة تثقيفية موسعة
جامعة أسيوط تُعلن حقوق المرأة في ندوة تثقيفية موسعة
جامعة أسيوط تُعلن حقوق المرأة في ندوة تثقيفية موسعة
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