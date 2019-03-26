"فيدرر" يعود إلى الملاعب الترابية من بوابة دورة مدريد

يعود النجم السويسري روجيه فيدرر، إلى خوض دورات على ملاعب ترابية، استعدادا لمشاركته في بطولة رولان جاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، من خلال مشاركته في دورة مدريد الدولية التي تنطلق في الثالث من مايو المقبل.



وخاض السويسري المخضرم (37 عاما) الدورة الإسبانية التي توج بلقبها ثلاث مرات، للمرة الأخيرة عام 2015، عندما شارك للمرة الأخيرة في رولان جاروس أيضا.



وغاب "فيدرر" عن الملاعب الترابية في السنتين الاخيرتين لكي يكون على أتم الاستعداد لخوض بطولة ويمبلدون على الملاعب العشبية، لكنه صرح بعد بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي أنه سيعود إلى المنافسة على الملاعب الصلصالية.



وتشهد دورة مدريد مشاركة أبرز نجوم اللعبة في مقدمتهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الإسباني رافايل نادال والألماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب العام الماضي كما أعلن المنظمون الثلاثاء.



وتنطلق بطولة رولان جاروس في 26 مايو المقبل.