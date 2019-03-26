سميرة عبد العزيز تشهد تكريم 40 "أم مثالية" بالسويس

نظمت الجمعية المصرية لتنمية المشروعات، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، اليوم الثلاثاء، في إحد القاعات بحي السويس بعنوان مهرجان الحب والوفاء.



شارك في تنظيم الاحتفالية الجمعية المصرية للشباب الأعمال وجمعية تنمية المجتمع بحى السويس وجمعية خالد بن الوليد.



حضر الاحتفالية الفنانة سميرة عبد العزيز والكابتن سعيد محمد وكيل وزارة الشباب والرياضية وحلمى عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية المشروعات والدكتوره منى ادوار عميد كلية الاداب والدكتورة جيلان شرف عميد كلية الاعلام ورمضان أبو الحسن رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية.



بدأت الاحتفالية بتلاوة القران الكريم بالسلام الوطنى ثم تلاوة القران الكريم للقارى أيمن عصام الدين ثم كلمة الترحيب لمنسق المهرجان محمد قاسم، والذى أشار ان هذه الاحتفالية يتم تنظيمها سنوية لتكريم أمهات الشهداء والمثاليات الذين لديهم دور حقيقى في المجتمع المصرة.



فيما عبرت الفنانة سميرة عبد العزيز عن سعادتها بالتواجد في محافظة السويس واكدت ان لولا الشهداء ما كنا نشعر بالامان الذي نعيش في الوقت الحالى، مشيره انا كنت تتمنى ان تقدم ابن من ابنائها فداء إلى الوطن.



وتخللت الاحتفالية فقرة لتنورة للفنان كريم سعيد والفنانة سلمى سعيد، ثم استعراض بعنوان "أمي" لطلائع مدرسة السادات الابتدائية ثم قصيدة الشهيد لـ آدم أشرف.



وشهدت الاحتفالية استعراض احنا السواسية الصيادين لطلائع مديرية الشباب والرياضية بقيادة الكابتن إبراهيم غريب واختتمت الاحتفالية بتكريم 40 أم مثالية من امهات الشهداء والمثاليات المتواجدين داخل المحافظة.

