سباق إيطاليا للدراجات ينطلق من جزيرة صقلية في 2021

أعلن منظمون، اليوم الثلاثاء، أن سباق إيطاليا للدراجات سينطلق عام 2021 من جزيرةصقلية الإيطالية ولأول مرة منذ 2008.



وقال نيلو موسوميتشي رئيس منطقة صقلية، في بيان للمنظمين: "ستكون الجزيرة مرة أخرى بطلة لسباق إيطاليا للدراجات بينما ستقام بعض المراحل بالفعل العام المقبل. في 2021 سيبدأ السباق من صقلية".



وينطلق السباق، الذي يقام على مدار ثلاثة أسابيع، من صقلية سبع مرات، هذا العام من بولونيا في 11 مايو آيار، بينما لم يتحدد بعد مسار السباق في 2021 بشكل رسمي.

