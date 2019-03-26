13 أبريل.. عرض "أموال الدم" لكشف تأثير قطر على نفوذ واشنطن

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، عرض فيلم وثائقي جديد بعنوان "أموال الدم" أو "Blood Money"، والذي يتناول من خلاله كيفية سيطرة قطر على المؤسسات الإعلامية الأمريكية، واستخدام المال للتأثير على نفوذ واشنطن.



الفيلم من إنتاج شركة Cerno Films، بمشاركة منتج الأفلام الوثائقية الأمريكي مايك سيرنوفيتش، والمؤلف مايكل ماليس، والمخرج المساعد جون دو تويت، والمخرج سكوتر داوني.



وقال منتج الفيلم وصانع الأفلام الوثائقية "مايك سيرنوفيتش"، إنه سيتم عرض الفيلم في لوس أنجلوس يوم 13 أبريل المقبل، وهو أحدث الأفلام القصيرة للشركة المنتجة.



وأضاف في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة تويتر:" "لدينا فيلم يخرج قريبًا، إنه عن قطر"، متسائلًا الجمهور: "هل تعلم أن قطر تمتلك معظم العاصمة؟".



وفي 29 يناير الماضي، تم نشر الفيديو الدعائي الأول لـ "Blood Money"، وبلغ مدته دقيقة ونصف، وتحدث صناع الفيلم من خلاله، عن دعم قطر لعدد من الجماعات المتطرفة ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين، فيما قال أحد المحللين المشاركيت في صناعة الفيلم، إن قطر بارعة للغاية في خوض هذه اللعبة.



وخلال أحداث الفيلم، كشف ديفيد ريبوي، خبير الأمن القومي والحروب السياسية، نائب الرئيس الأول لمجموعة الدراسات الأمنية "SSG"، أحد صُناع الفيلم الذي يشارك فيه كمتحدث رئيسي، عن أن المشاهد تعرض تفاصيل للمرة الأولى، عن الطريقة التي نجحت بها إمارة قطر الصغيرة في استغلال علاقاتها الوثيقة والمريبة بتنظيمات إرهابية ومتطرفة، للضغط على صانع القرار السياسي والإعلامي الأمريكي.