أسرة فى عداد الموتى تستغيث بالرئيس السيسى

كثيرا ما نسمع مقولة الموت علي قيد الحياة، والتى تجسدت بشكل كبيرفي حالة سعاد توفيق، 56 عاما،وأسرتها المكونة من ثلاثة أبناء وزوج يعاني من إضطرابات نفسية، فالأسرة تعيش في غرفة لا تتجاوز مساحتها مترين، دون أبسط مقومات الحياة الأدمية، الغرفة التي ليس لها بابا يحميهم من دخول القطط والكلاب ولا شباكا يكون مصدرا للتهوية.



كل ما سبق لا يمثل جزءا من مأساة السيدة وأسرتها، فهى لا تفارق سريرها منذ 16 عاما لإصابتها بتأكل العظام الذي جعلها لا تقوي علي الحركة، وما يزيد من قسوة هذه الألام عدم قدرتها علي العلاج نظرا لضيق الحال، لا يعلم أحد شيئا عن الأسرة التى لم تتمكن من توصيل صوتها لمن يساعدها، ولكن ساقنا القدر لها لنكون لسان حالها لدي جميع الجهات الرسمية والخيرية لإنقاذها علي الفور قبل أن تلقي ربها دون أن يعلم عنها أحد، كما خصت بإستغاثتها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لمساعدتها في علاجها ونقلها لأقرب مستشفي بشكل عاجل، وصرف معاش يمكنها من شراء الطعام لأولادها وتوفير مسكن أدمي تعيش فيه بقية عمرها.

