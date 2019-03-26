حملة بكفر الشيخ لضبط لحوم ودواجن فاسدة

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة، على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة، بمركز ومدينة بلطيم، بالتعاون مع مديرية التموين، لضبط اللحوم الفاسدة والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.



وأسفرت الحملة، عن تحرير عدد من المحاضر فى مجال المخابز، ومستودعات الغاز، والبقالة، والمنظفات، كما شملت المحاضر نقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وتجميع دقيق، وخبز غير مطابق للمواصفات، وكذا تحرير عدد من المحاضر فى مجال مراقبة الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية، والأغذية الجاهزة، وانتهاء صلاحية، ومحاضر صحة.



ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الحكيم حامد أبو إسماعيل، وكيل الوزارة ـ مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، أن مديرية الطب البيطرى مُستمرة فى تنفيذ حملاتها على جميع الأسواق والمحلات العامة والمطاعم؛ لضبط اللحوم الفاسدة، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، محذرًا التجار من التلاعب بأرواح المواطنين.

