الغربية تحصد المركزين الأول والثالث في ماراثون مدارس التربية الفكرية

حقق منتخب إدارة التربية الخاصة لمدارس التربية الفكرية، بالغربية، فوزا رائعا في الماراثون الخاص بالجري والدراجات، المقام بالمدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، حيث حصل الطالب رمضان إبراهيم عبد الحميد، على المركز الأول جمهوري، والميدالية الذهبية، وكأس البطولة، في حين حقق الطالب أيمـن على صقر، المركز الثالث والميدالية البرونزية.



وقد هنأ " وكيل الوزارة " فريق إدارة التربية الخاصة المرافق على الفوز والمركزين المتميزين، متمنيا المزيد من التقدم والرقي لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة أصحاب الهمم.



المسابقة برعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، وإشراف الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.