هالة أبو السعد تطالب الدول العربية بالتحرك الحاسم ضد احتلال الجولان

أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السورية، أمر غير مقبول، ويقوض فرص السلام مع الاحتلال.



وطالبت عضو البرلمان، الدول العربية، بضرورة اتخاذ موقف متشدد ضد هذا القرار، منتقدة الإجراءات التشريعية والإدارية التي يتخذها الاحتلال لتغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني.



وأشارت إلى ضرورة التحرك دوليا ضد هذا القرار واستصدار قرارات من المنظمات الدولية المعنية، لوقف الاعتداء على الأرض العربية.