ترامب ينتقد مجددًا وسائل الإعلام بعد صدور تقرير مولر

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جديدة من الانتقادات ضد ما يعرف باسم وسائل الإعلام الرئيسية، بعد أن حقق انتصارا في أعقاب صدور تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.



وتمت تبرئة الرئيس ترامب من ارتكاب أي أخطاء فيما يتعلق بالتواطؤ مع روسيا في انتخابات عام 2016 وأيضا فيما يتعلق بعرقلة العدالة، وذلك في ملخص تقرير مولر الذي أصدره المدعي العام الأمريكي ويليام بار.



وقال ترامب في تغريدة له في حسابه على موقع تويتر: "أصبحت وسائل الإعلام الرئيسية في مرمى النيران، وصارت محل احتقار في جميع أنحاء العالم باعتبارها فاسدة ومختلقة للأخبار".



وأضاف ترامب "لمدة عامين روجت وسائل الإعلام هذه الرواية مخادعة حول التواطؤ مع روسيا، بينما كانت تعلم على الدوام أنه ليس ثمة أي تواطؤ، وباتت هذه الوسائل الإعلامية هي عدو الشعب في الحقيقة، والحزب المعارض الحقيقي".



وصارت بعض وسائل الإعلام محل تدقيق بسبب اللهاث الذي تمارسه أحيانا في تغطية التحقيق الذي قام به مولر.