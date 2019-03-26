التعليم العالي: نقدر دور الوكالة الأمريكية للتنمية في دعم التعاون العلمي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تقدر دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم التعاون العلمي بين البلدين على مدار سنوات عديدة، لافتًا إلى أن الوكالة قامت على مدار 40 عامًا بالتعاون مع مصر في دعم التعليم والصحة والاقتصاد والحوكمة والترميم والإنتاجية المائية والزراعية ودعم المعيشة في المناطق الريفية، وكذلك دعم المحاسبة والشفافية والنزاهة.



جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، في احتفالية إطلاق ثلاثة مراكز للتميز العلمي بجامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومارك جرين رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.



وقال "عبد الغفار" إن هذا اليوم لا يمثل فقط تجديدًا لالتزامنا المشترك لدعم الروابط العلمية بين الباحثين الأمريكيين والمصريين، ولكن يمثل أيضا فرصة للمجتمع العلمي بمصر ليشارك في تشكيل المستقبل، مشيرا إلى أن البحث العلمىي أحد الأعمدة الرئيسة لتطوير الاقتصاد المبني على المعرفة.



وأضاف أن المبادرة المصرية الأمريكية للتعليم العالي التي أطلقت عام 2014 تعد واحدة من أهم المبادرات بمجال التعاون، حيث تقدم تصورا لمستقبل التعليم العالي المبتكر والمنافس، وتعيد هيكلة جودة منظومة التعليم العالي المصرية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة عبارة عن مظلة تضم مجموعة كبيرة من الأنشطة أطلقت من خلالها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنشطة توفر منحًا للطلاب الجامعيين لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة في المجالات اللازمة لدعم نمو الاقتصاد المصري، فضلا عن الأنشطة التي تدعم المنح الدراسية للنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وشهادات الدراسات العليا في مجال الأعمال التجارية، كما يتم تقديم منح دراسية للدراسات العليا والمهنية، بالإضافة إلى المنح الدراسية.



وتقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء الصندوق المشترك للعلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة ومصر، الذي يعزز التعاون المشترك بين علماء البلدين خاصة في مجال البحوث التطبيقية وتسويق التكنولوجيا في مجالات مثل الصحة العامة والأمن الغذائي والطاقة والأمن المائي.



ونوه وزير التعليم العالي إلى قيام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حاليًا بتأسيس 20 مركزًا جامعيًا مستدامًا للتطوير الوظيفي في جميع أنحاء مصرـ ليخدم أكثر من 70٪ من طلاب الجامعات الحكومية في القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد، وأن هذه المراكز الجديدة ستقوم بإعداد شباب مصر وربطهم بسوق العمل من خلال تحديث المناهج الجامعية وطرق التدريس لمواءمة التعليم الجامعي المصري مع احتياجات الصناعة.



وتابع قائلا: "اليوم نحصد ثمار المبادرة التي تم تنفيذها لدعم تنمية قدرات مؤسسات العلوم والتكنولوجيا المصرية للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وذلك من خلال إنشاء ثلاثة مراكز للتميز بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ بهدف زيادة قدرة مؤسسات التعليم العالي في مصر وإقامة روابط بين البحوث والقطاعين العام والخاص، بحيث يعتمد كل مركز من مراكز التميز الثلاثة على شراكة بين جامعة أمريكية وجامعة حكومية مصرية وهى: مركز التميز بجامعة عين شمس وأنشئ بشراكة مع معهد ماساتشوستس التقني في مجال علوم الطاقة، ومركز التميز بجامعة القاهرة وأنشئ بشراكة مع جامعة كورنيل بمدينة نيويورك في مجال العلوم الزراعية، ومركز التميز بجامعة الإسكندرية بشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال علوم المياه.



وأعرب خالد عبد الغفار عن تطلعه بأن يؤثر هذا التعاون على جودة وكمية البحوث التطبيقية؛ للمساهمة في إيجاد حلول لتحديات التنمية في مصر، مشيرا إلى أنه سيكون له دور مهم في انخفاض معدل البطالة وتحسين أداء القطاعين العام والخاص.



ومن جهتها، أكدت الدكتورة سحر نصر أن الاستثمار في التعليم من أهم محاور التعاون مع الجانب الأمريكي، مشيرة إلى أن اختيار مجالات الطاقة والمياه والزراعة في مراكز التميز العلمي هي مجالات تحتاجها خطط التنمية في مصر.



وبدوره، أكد رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قوة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا، موجها الشكر للحكومة المصرية، وللدكتور خالد عبد الغفار على حسن القيادة المتميزة في إدارة ملفات التعليم العالي والبحث العلمي وقيامه ببناء شراكات عديدة مع المؤسسات العالمية بما يسهم في تطوير التعليم في مصر، معربا عن تطلعه لرؤية الابتكارات التي ستسفر عنها مراكز التميز بالجامعات المصرية.



وعلى هامش الاحتفالية، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الأول للجنة الاستشارية العليا لمركز تميز الطاقة بجامعة عين شمس، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، الدكتور أحمد غنيم مدير مركز تميز الطاقة بالجامعة، الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، الدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وأعضاء اللجنة.



وأشاد "عبد الغفار" بمركز تميز الطاقة التابع لجامعة عين شمس الذي يعد نموذجا للشراكة بين الجامعة ومعهد ماساتشوستس، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم لمراكز التميز العلمي بالجامعات المصرية.