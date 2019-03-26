القاهرة : الثلاثاء 26 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
مصر
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 04:02 م

التعليم العالي: نقدر دور الوكالة الأمريكية للتنمية في دعم التعاون العلمي

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
أ ش أ
dostor.org/2567231

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تقدر دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم التعاون العلمي بين البلدين على مدار سنوات عديدة، لافتًا إلى أن الوكالة قامت على مدار 40 عامًا بالتعاون مع مصر في دعم التعليم والصحة والاقتصاد والحوكمة والترميم والإنتاجية المائية والزراعية ودعم المعيشة في المناطق الريفية، وكذلك دعم المحاسبة والشفافية والنزاهة.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، في احتفالية إطلاق ثلاثة مراكز للتميز العلمي بجامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومارك جرين رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

وقال "عبد الغفار" إن هذا اليوم لا يمثل فقط تجديدًا لالتزامنا المشترك لدعم الروابط العلمية بين الباحثين الأمريكيين والمصريين، ولكن يمثل أيضا فرصة للمجتمع العلمي بمصر ليشارك في تشكيل المستقبل، مشيرا إلى أن البحث العلمىي أحد الأعمدة الرئيسة لتطوير الاقتصاد المبني على المعرفة.

وأضاف أن المبادرة المصرية الأمريكية للتعليم العالي التي أطلقت عام 2014 تعد واحدة من أهم المبادرات بمجال التعاون، حيث تقدم تصورا لمستقبل التعليم العالي المبتكر والمنافس، وتعيد هيكلة جودة منظومة التعليم العالي المصرية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة عبارة عن مظلة تضم مجموعة كبيرة من الأنشطة أطلقت من خلالها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنشطة توفر منحًا للطلاب الجامعيين لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة في المجالات اللازمة لدعم نمو الاقتصاد المصري، فضلا عن الأنشطة التي تدعم المنح الدراسية للنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وشهادات الدراسات العليا في مجال الأعمال التجارية، كما يتم تقديم منح دراسية للدراسات العليا والمهنية، بالإضافة إلى المنح الدراسية.

وتقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء الصندوق المشترك للعلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة ومصر، الذي يعزز التعاون المشترك بين علماء البلدين خاصة في مجال البحوث التطبيقية وتسويق التكنولوجيا في مجالات مثل الصحة العامة والأمن الغذائي والطاقة والأمن المائي.

ونوه وزير التعليم العالي إلى قيام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حاليًا بتأسيس 20 مركزًا جامعيًا مستدامًا للتطوير الوظيفي في جميع أنحاء مصرـ ليخدم أكثر من 70٪ من طلاب الجامعات الحكومية في القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد، وأن هذه المراكز الجديدة ستقوم بإعداد شباب مصر وربطهم بسوق العمل من خلال تحديث المناهج الجامعية وطرق التدريس لمواءمة التعليم الجامعي المصري مع احتياجات الصناعة.

وتابع قائلا: "اليوم نحصد ثمار المبادرة التي تم تنفيذها لدعم تنمية قدرات مؤسسات العلوم والتكنولوجيا المصرية للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وذلك من خلال إنشاء ثلاثة مراكز للتميز بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ بهدف زيادة قدرة مؤسسات التعليم العالي في مصر وإقامة روابط بين البحوث والقطاعين العام والخاص، بحيث يعتمد كل مركز من مراكز التميز الثلاثة على شراكة بين جامعة أمريكية وجامعة حكومية مصرية وهى: مركز التميز بجامعة عين شمس وأنشئ بشراكة مع معهد ماساتشوستس التقني في مجال علوم الطاقة، ومركز التميز بجامعة القاهرة وأنشئ بشراكة مع جامعة كورنيل بمدينة نيويورك في مجال العلوم الزراعية، ومركز التميز بجامعة الإسكندرية بشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال علوم المياه.

وأعرب خالد عبد الغفار عن تطلعه بأن يؤثر هذا التعاون على جودة وكمية البحوث التطبيقية؛ للمساهمة في إيجاد حلول لتحديات التنمية في مصر، مشيرا إلى أنه سيكون له دور مهم في انخفاض معدل البطالة وتحسين أداء القطاعين العام والخاص.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة سحر نصر أن الاستثمار في التعليم من أهم محاور التعاون مع الجانب الأمريكي، مشيرة إلى أن اختيار مجالات الطاقة والمياه والزراعة في مراكز التميز العلمي هي مجالات تحتاجها خطط التنمية في مصر.

وبدوره، أكد رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قوة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا، موجها الشكر للحكومة المصرية، وللدكتور خالد عبد الغفار على حسن القيادة المتميزة في إدارة ملفات التعليم العالي والبحث العلمي وقيامه ببناء شراكات عديدة مع المؤسسات العالمية بما يسهم في تطوير التعليم في مصر، معربا عن تطلعه لرؤية الابتكارات التي ستسفر عنها مراكز التميز بالجامعات المصرية.

وعلى هامش الاحتفالية، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الأول للجنة الاستشارية العليا لمركز تميز الطاقة بجامعة عين شمس، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، الدكتور أحمد غنيم مدير مركز تميز الطاقة بالجامعة، الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، الدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وأعضاء اللجنة.

وأشاد "عبد الغفار" بمركز تميز الطاقة التابع لجامعة عين شمس الذي يعد نموذجا للشراكة بين الجامعة ومعهد ماساتشوستس، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم لمراكز التميز العلمي بالجامعات المصرية.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد

منذ 5 أيام

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ أقل من شهر

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

الآن

البورصة تواصل الهبوط وتخسر 2.8 مليار جنيه عند الإغلاق

البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروعات الحساب الختامى للدولة

نص كلمة السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البلغاري

السيسى يعلن إطلاق مجلس الأعمال المصرى البلغارى المشترك

ads
الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

بلاغ يتهم عمرو واكد بالتحريض ضد مصر

كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة مخيفة

مشاهدة مباراة سوريا والامارات بث مباشر مباراة ودية يلا شوت .. كورة لايف .. كورة اون لاين .. كورة ستار .. لايف

ألبومات الصور

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

افتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة ببني سويف

بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم 86 من أمهات وزوجات شهداء الشرطة

وفد "الصحة العالمية" يشيد بأداء "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد

رياضة

صحيفة إسبانية: برشلونة يرغب فى التعاقد مع راشفورد وجريزمان ويوفيتش

فوز صعب لليابان على بوليفيا

"فيدرر" يعود إلى الملاعب الترابية من بوابة دورة مدريد

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

بلاغ يتهم عمرو واكد بالتحريض ضد مصر

كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة مخيفة

مشاهدة مباراة سوريا والامارات بث مباشر مباراة ودية يلا شوت .. كورة لايف .. كورة اون لاين .. كورة ستار .. لايف

كشكول

خبير تربوى: قرار "شوقي" بتأجيل امتحانات التابلت "جيد جداً"

خبير تربوي: اختبارات التابلت تتطلب تجربة جزئية قبل التعميم

"كشكول" يحقق .. من المسؤول عن أزمة "تابلت الثانوى"؟

نائب رئيس جامعة القاهرة: التوجه لفتح الباب للأفارقة ينم عن وعي سياسي عالي

ننشر أكواد الامتحانات التجريبية الإلكترونية للأول الثانوى

الأمصار

قرقاش يشيد بالعلاقات التي تربط الإمارات بسلطنة عمان

الجامعة العربية: لا توافق عربيا على عودة عضوية سوريا

نتنياهو يهدد باجتياح غزة.. ووزير إسرائيلي: لا يوجد وقف لإطلاق النار

حاكم دبي يعلق على بيع "كريم" إلى "أوبر" بـ 11 مليار درهم

وزير الإعلام اليمني يستنكر إجراء الحوثي لـ "انتخابات تكميلية"

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

سباق إيطاليا للدراجات ينطلق من جزيرة صقلية في 2021

العثور على لوحة فنية سُرِقت من رجل أعمال سعودى قيمتها 28 مليون دولار

"ناسا" تستخدم تلسكوب هابل لتوثيق لحظة نشأة إعصار على كوكب نبتون

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

خطوات تعرف عليها قبل " ثقب السرة "

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎