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تكنولوجيا
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 04:02 م

تقنية تعجب الملايين تظهر فى حواسب "آبل"

تقنية تعجب الملايين
وكالات
dostor.org/2567230

سجّلت شركة آبل، براءة اختراع جديدة، ستسمح لحواسب "iMac" المكتبية، بشحن الأجهزة الإلكترونية بطريقة مبتكرة.

وأوضح الخبراء في الشركة أن اختراعهم الجديد هو عبارة عن أجهزة إلكترونية متطورة، ستركب في شاشات حواسب "iMac"، وتقوم بإرسال الطاقة الكهربائية إلى بقية الأجهزة الإلكترونية لاسلكيا.

وستساعد هذه التقنية أصحاب الهواتف والحواسب اللوحية، والملحقات الخاصة بأجهزة "آبل"، كلوحات المفاتيح اللاسلكية، وأجهزة "Magic Mouse 2" بالتخلي عن الشواحن التقليدية المزودة بالأسلاك، وستسهل عليهم استخدام أكثر من جهاز في نفس الوقت.

كما لا تحتاج هذه التقنية لأن يكون الهاتف أو الجهاز المراد شحنه قريبا جدا من شاشة "iMac"، فالأمواج الكهرمغناطيسية التي سترسلها الشاشات، ستكون قادرة على نشر الطاقة لمسافة تصل إلى متر ونصف تقريبا.

وكان موقع "Apple Insider"، قد ذكر مؤخرا أن تقنية شبيهة للشحن اللاسلكي ستظهر في هواتف "آبل" القادمة، وستسمح بشحن الهواتف الأخرى وسماعات "AirPods" من هاتف "آيفون" لا سلكيا.

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