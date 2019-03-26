"المسعود": قرار ترامب بشأن الجولان يفتح أبواب صراع جديدة

انتقد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان، مشددا على أن ذلك سيفتح أبوابا جديدة للصراح في المنطقة بشكل قوي.



وأشار المسعود إلى ضرورة وقوف الدول العربية ضد هذا الموقف واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأرض العربية.



وشدد عضو البرلمان على أن هذا الموقف يقوض فرص السلام في الشرق الأوسط، كما أنه داع لانتشار الجماعات المسلحة.



ولفت إلى ان الموقف يتعارض مع القانون الدولي الذي ينص صراحة على مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.