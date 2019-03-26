القاهرة : الثلاثاء 26 مارس 2019
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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 04:01 م

الصين: الحكم على مسؤول كبير سابق بالسجن 14 عاما في قضايا فساد

الصين: الحكم على
dostor.org/2567227

أعلنت محكمة الشعب المتوسطة في مدينة "نينجبو" بمقاطعة تشجيانج شرقي الصين الحكم على النائب السابق لرئيس إدارة الدعاية التابعة للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني "لو ويي"، بالسجن 14 عاما وغرامة مالية بقيمة 3 ملايين يوان ما يعادل حوالي 450 ألف دولار، وذلك بعد إدانته بتهمة الحصول على رشى.

وذكرت هيئة المحكمة –في بيان اليوم الثلاثاء- أن الحكم يتضمن مصادرة الأموال والممتلكات التي حصل عليها "ويي" في شكل رشاوى وأي فائدة ناتجه عنها، وإعادتها إلى خزانة الدولة.

وأضافت المحكمة أن "ويي" استغل مناصبه لمساعدة منظمات وأفراد محددة في إدارة إنترنت وإدارة شركات، والحصول على ترقيات، والنقل الوظيفي في الفترة ما بين 2002 و2017، وأنه قبل بشكل مباشر أو من خلال آخرين أموال وممتلكات بقيمة 32 مليون يوان ما يعادل 8ر4 مليون دولار من المنظمات والأفراد السابق ذكرهم.

وأشارت المحكمة إلى أن "ويي" أعلن قبوله للحكم، وأنه لن يستأنف ضده.

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