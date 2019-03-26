اجتماع تنسيقي بشأن إجلاء سكان مخيم الركبان بحضور سوري روسي

بدأ الاجتماع التنسيقي حول إجلاء سكان مخيم الركبان وتفكيكه في معبر جليغم، بحضور ممثلين عن الجيش والأجهزة الحكومية السورية والمنظمات العامة والأمم المتحدة والقوات الروسية ومشايخ من المخيم.



وقال نائب قائد القوات المسلحة الروسية في سوريا اللواء فيكتور كوبتشيشين - في تصريحات له- إن الطرف الروسي دعا دبلوماسيين أمريكيين موجودين في الأردن وممثلي القوات الأمريكية الموجودة في التنف لحضور الاجتماع، موضحا أن الرد على الدعوة جاء بالرفض وبأنه لا يوجد حق لأي ممثل للقوات الروسية أو ممثل للقوات السورية دخول المخيم.



وأضاف كوبتشيشين: "أنه لا يوجد لهم الحق في الوجود بأراض تبعد 55 كم حول المخيم، يحق دخول هذه الأراضي فقط لممثلي الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد لدى الجانب الأمريكي الرغبة في حل مسألة مخيم الركبان وكل المسؤولية عما يجري فيه تقع على عاتق قوات التحالف الدولي التي تراقب هذه الأراضي.