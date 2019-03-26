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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 03:59 م

"تعليم مطروح" تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

صورة من الحدث
صورة من الحدث
ياسمين شعيب
dostor.org/2567223

عقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع موجهي المواد الدراسية بالقاعة الكبري بديوان المديرية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني ومتابعة خطط عمل الموجهين العموم خلال الفترة القادمة.

وقال "النيلي" إن الموجه العام هو المسئول الأول عن وضع أسئلة الامتحانات، مشددا علي ضرورة أن تكون في مستوي الطالب المتوسط والابتعاد عن الإشارات السياسية أو الدينية أو الحزبية بالتصريح أو التلميح وعدم التطرق إلي الأجزاء المحذوفة من المناهج ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب مع ضرورة الالتزام بالوزن النسبي للورقة الامتحانية ومطابقتها للتعليمات الوزارية.

وأكد علي ضرورة مراجعة جميع خطط الموجهين العموم والموجهين والمتابعين لضمان القيام بالجولات الميدانية لتحقيق الانضباط الدراسي بكافة الإدارات التعليمية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالتعليمات وتنظيم خطط المتابعة مع متابعة تنفيذ المناهج الدراسية تنفيذا للتعليمات الوزارية مع اتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لتهيئة الأجواء الامتحانية المناسبة للطلاب.

"تعليم مطروح" تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى
"تعليم مطروح" تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى
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