"النقاز" يشارك في تدريبات الزمالك ويؤكد جاهزيته لمواجهة الأهلى

شارك اللاعب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، اليوم الثلاثاء، على ملعب (عبد اللطيف أبو رجيلة) بمقر نادي الزمالك في ميت عقبة، ليؤكد جاهزيته لخوض مباراة القمة أمام الأهلي.



ويلعب الزمالك مع الأهلي في قمة الدوري الممتاز، السبت المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 17 للمسابقة.



وسمح طبيب الزمالك محمد أسامة، بمشاركة "النقاز" في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، بعدما خاض اللاعب تدريبات تأهيلية منفردة خلال اليومين الماضيين، بسبب تعرضه للإصابة بشد في العضلة الأمامية في مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري أمام المقاولون العرب.