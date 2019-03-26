جريزمان يخرج عن صمته ويتحدث حول انتقاله لبرشلونة

كشف الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، وصيف الدوري الإسباني، عن موقفه تجاه الشائعات بشأن انتقاله إلى صفوف فريق برشلونة في الموسم القادم.



وعلق جريزمان، على شائعات انتقاله إلى البلوجرانا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلا: "لقد اعتدت على هذا الأمر، كما أنني سئمت من تكراره كل عام".



وأضاف مهاجم المنتخب الفرنسي، عقب فوز الديوك على آيسلندا برباعية نظيفة ضمن التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020: "أتوقع أن ننهي الليغا هذا الموسم بشكل جيد، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا".



وسجل جريزمان الهدف الرابع لمنتخب بلاده، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 28 هدفا.



يذكر أن العديد من التقارير، أشارت إلى نية جريزمان الانتقال إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيف المقبل، ليكون بديلا للهداف الأوروجوياني لويس سواريز في هجوم الفريق الكتالوني.