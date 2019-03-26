شاهد.. ترامب يشن هجومًا جديدًا على وسائل الإعلام بسبب روسيا

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما لاذعا جديدا على وسائل الإعلام الأمريكية بسبب قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.



ويأتي هجوم ترامب بعد تسليم المحقق الخاص روبرت مولر التقارير الخاصة بتحقيقات القضية وخلافه الكبير مع ترامب.



وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "تتعرض وسائل الإعلام الرئيسية للنيران وتحتقر في جميع أنحاء العالم باعتبارها فاسدة، ولمدة عامين دفعوا إلى وهم التواطؤ الروسى، رغم أنهم يعرفون أنه لا يوجد أي تواطؤ، إنهم حقًا أعداء الشعب وحزب المعارضة الحقيقية".