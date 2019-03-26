مباراة ودية.. بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا اليوم الثلاثاء - يلا شوت

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا، تقام مباراة منتخب مصر ونظيره النيجيري اليوم، الثلاثاء 26-3-2019، الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والتي تأتي إطار بطولة اللقاءات الودية الدولية، ويقدم الدستور خدمة البث المباشر لمباراة مصر ونيجيريا.





ويمكن مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات "beIN SPORTS HD 3"، التي تقام على ملعب "ستيفن كيشى" بمدينة أسابا عاصمة ولاية دلتا بدولة نيجيريا.





بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا





تأتي مواجهة منتخب الفراعنة ضد منتخب نسور نيجيريا فى إطار الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تقام في مصر، ويشارك فيها 24 منتخباً.