عبدالعال: البرلمان يؤجر مبني متميز على النيل لأحد الجهات بـ"جنيه"

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بعد الموافقة على الحساب الختامي لكافة قطاعات الدولة، إنه يثمن المجهودات التي تقوم بها لجنة الخطة والموازنة والتي تملك كوكبة من الخبرات الفنية العالية وطالب المجلس بتحية اللجنة على مجهوداتها الرائعة.



وأضاف عبدالعال، لكم أن تعرفوا أن مجلس النواب يؤجر مبني متميز على النيل لأحد الجهات بإيجار رمزي قدرة جنيها واحد، ونحن نرد الشيك الخاص بالايجار لهم، وقال اتمني أن تعود أملاك المجلس له في القريب العاجل.



ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، إنه يثمن المجهود التي قامت به لجنة الخطة والموازنة.



وأضاف أن اللجنة عقدت 21 اجتماعا للجنة رسميا لمناقشة كافة الارقام الخاصة بالحساب الختامي واضاف مروان ان برنامج تكافل وتكامل برنامج حيوي يتم الاضافة والحذف بصفة دورية ومتجددة حسب حال الفرد وعند توافر الشروط الواجبة لصرف تكافل وكرامة.



وأضاف أن الحكومة في إطار البرامج الحماية الاجتماعية ستزيد 100 الف مستحق في القريب العاجل، مشيرًا إلى أنه يتم صرف مليار جنيه شهريا للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة.