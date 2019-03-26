ماكرون يستقبل شي ويونكر في باريس لبحث التعاون متعدد الأطراف

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم الثلاثاء، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لبحث التعاون متعدد الأطراف مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لا سيما فيما يتعلق بموضوعي تغير المناخ والتجارة.



ويصف مسئولون فرنسيون الصين بأنها مصدر تحد وشراكة في آن واحد، وقالوا إن على فرنسا مواصلة الحذر من أي محاولة من جانب بكين لاستغلال ما تنتجه تقنيا في خدمة أغراضها الخاصة.



ويتبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل استراتيجية تدافع بدرجة أكبر عن الصين.



وتباطأت بكين في جعل اقتصادها منفتحا كما تستحوذ على قطاعات حساسة، وترى عواصم أوروبية أن بكين لا تناصر التجارة الحرة.



واستضاف ماكرون ميركل ويونكر للاجتماع مع شي لبحث التعاون متعدد الأطراف بدلا من مواصلة التعاون على صعيد ثنائي فقط.