إسكان النواب توصى باجتماع مع "مياه الشرب" لحل مشكلات بنى سويف

أوصت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والى، في اجتماعها اليوم، بعقد اجتماع موسع يضم رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وممثلين عن محافظة بنى سوف ونواب المحافظة لحل مشكلات الصرف بمحافظة بنى سويف.



جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة بنى سويف بشأن توقف أعمال الصرف الصحى ببعض القرى.



وانتقد رئيس اللجنة تغيب رؤساء هيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى عن اجتماع اللجنة وعدم حضورهم لمناقشة طلبات الإحاطة، مضيفًا أن اللجنة سوف تناقش طلبات الإحاطة احتراما لمقدمي طلبات الإحاطة ولكن لن تتخذ قرارت إلا في وجود رؤساء الهيئة والشركة القابضة.



كما أبدى النائب يسرى المغازى استيائه من تغيب رؤساء هيئة وشركة المياه والصرف الصحى عن الحضور.



وطالب المهندس علاء والى بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى القائمة، لأن أغلب المشروعات متوقفة رغم أهمية هذا المرفق الحيوى الذى يمس جميع المواطنين.