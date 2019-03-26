البورصة تواصل الهبوط وتخسر 2.8 مليار جنيه عند الإغلاق

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة تراجعاتها لدى إغلاق معاملات، اليوم الثلاثاء، بدعم من استمرار عمليات البيع الواضحة من قبل بعض المؤسسات المالية وبعض من الأفراد.



وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 810.4 مليار جنيه.



وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 23. 0%، بما يعادل 33.4 نقطة خسارة، لينهى التعاملات عند مستوى 14637.4 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 4. 0%، بما يعادل 2.71 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 681.55 نقطة، ما ساهم فى تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100" بنسبة 38. 0%، بما يعادل 6.6 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 1728.22 نقطة، وسط ارتفاع فى قيم وأحجام التعاملات التى بلغت نحو 832.7 مليون جنيه، بتداول نحو 223.1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 19.9 ألف صفقة بيع وشراء.