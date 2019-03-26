الاحتفال بختام الدورة الثانية لجامعة الطفل فى أسوان

نظمت جامعة الطفل في جامعة أسوان الحفل الختامى للدورة الثانية بمقر كلية التربية، وذلك وسط حضور عدد من الأطفال وأولياء الأمور.



شهد الحفل كل من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا، والبحوث والدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن عبدالباسط المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والدكتور على عباس دنداوي المنسق العام لجامعة الطفل.



وأكد الدكتور على عباس دنداوي، المنسق العام لجامعة الطفل، أن الحفل تضمن تكريم الأطفال الذين فازوا بالمراكز الأولى على مسابقات جامعة الطفل على مستوى الجمهورية من أجل تشجيعهم على مواصلة الابتكار والإبداع، كما تضمن الحفل إلقاء الضوء على الشروط الجديدة لالتحاق الأطفال ضمن الدورة الثالثة المقبلة لجامعة الطفل.



وأوضح الدكتور أحمد عبدالصادق، المنسق المساعد، أن جامعة الطفل هي برنامج دراسي ثابت وموحد تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي، ويطبق بالجامعات المصرية بعيدا عن اليوم الدراسي العادي ويهدف إلى تنمية فكر أطفالنا من أجل مستقبل أفضل وصقل الأطفال بالقدرات الابتكارية والإبداعية واكتشاف المواهب.