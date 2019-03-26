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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 02:37 م

ديبيكا بادكون تعد متابعينها بالعمل بجدية أكثر من أى وقت مضى

ديبيكا بادكون
ديبيكا بادكون
منار أحمد
dostor.org/2567082

هدأت الفنانة الهندية ديبيكا بادكون المشجعين الذين انتقدوا حفل توزيع جوائز فيلم فير، لأنها لم تمنحها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الأسطوري بادمافات، ووعدت بالعمل بجدية أكثر من أى وقت مضى.

وربما تكون الصورة أحادية اللون للممثلة ديبيكا بادكون خالية من الضجة فى حفل توزيع جوائز فيلم فير فإنها قد فازت بالسجادة الحمراء، لكن الممثل خسر جائزة أفضل ممثلة إلى عليا بهات، بينما شوهدت ديبيكا وهي تهتف لأيليا، إلا أن معجبيها أصيبوا بخيبة أمل.

وعبر أحد نوادى المعجبين بها عن خيبة أمله، حيث كتب على وسائل التواصل الاجتماعى: "لقد كان الدور الأصعب والأكثر تحديًا لها، وقد قدمت لها كل شىء، وهى تستحق حقًا بعض التقدير والاحترام لهذا العمل الشاق"، ليقول كيف يمكن منح الجائزة لكل من عليا وديبيكا.

مع ملاحظة الوضع، ردت ديبيكا على المشاركة ووعدت "بالعمل بجدية أكثر من أى وقت مضى".

ووصفت صفحة المعجبين الجوائز، قائلة: "لن تفهم أبدًا الدموع المفجعة، دمها وعرقها وتفانيها في هذا الدور، لقد كان الدور الأصعب والأكثر صعوبة بالنسبة لها، وقد أعطت لها كل شىء، وكانت تستحق حقًا بعض التقدير والاحترام لهذا العمل الشاق، وفي تلك المرحلة وآمنها أن نقول إننا وأدواره المميزة الخمس سنوات القادمة».

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