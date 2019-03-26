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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 02:36 م

"ماينز" يعلن تجديد عقد مهاجمه النمساوي أونيسيو

ماينز يعلن تجديد
dostor.org/2567081

أعلن ناي ماينز الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مهاجمه النمساوي كريم أونيسيو لمدة عام واحد، ليستمر اللاعب بذلك ضمن صفوف الفريق حتى عام 2020.

ويلعب أونيسيو لفريق ماينز منذ عام 2016 وقد سجل له أربعة أهداف في 19 مباراة الموسم الجاري، وهو ما دفع النادي إلى استغلال البند الذي يتيح له تجديد العقد لمدة عام واحد.

وقال روفن شرودر مدير الكرة بنادي ماينز: "كريم تطور بشكل متزايد، خاصة في الموسم الجاري، ونجح في خطف الأنظار".

وقبل ثماني مراحل من نهاية المسابقة هذا الموسم، يحتل ماينز المركز الثالث عشر بجدول الدوري الألماني "بوندسليجا" برصيد 30 نقطة.

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