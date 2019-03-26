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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 02:34 م

مقتل وإصابة 10 عناصر من قوات قسد فى هجوم لـ"داعش" بمنبج

مقتل وإصابة 10 عناصر
dostor.org/2567078

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بمقتل 7 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية وإصابة 3 آخرين، في هجوم نفذته خلايا نائمة لتنظيم داعش في منبج.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، في اتصال هاتفي مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "تم الهجوم على حاجز مؤلف من عشرة أشخاص من قوات الدفاع الذاتى عند مدخل مدينة منبج؛ ما أسفر عن مقتل 7 على الأقل وإصابة 3 آخرين"، موضحًا أن هذا الهجوم هو الأكبر ولن يكون الأخير بسبب وجود آلاف العناصر من داعش بشكل كبير من منبج إلى الحدود السورية العراقية.

واعتبر المرصد السوري أن "المعركة ضد داعش فى الباغوز انتهت بشكل علنى فوق الأرض فقط وليس تحتها"، مشيرًا إلى أن هناك خلايا نائمة من تنظيم داعش في المنطقة.

وأضاف: "تركيا تعمل على تحريك بعض الخلايا الموالية لها بذريعة أن تنظيم داعش هو الذى يستهدف مناطق قوات "قسد"، لتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولى أنه تحت حكم قوات سوريا الديمقراطية لن تكون هذه المنطقة آمنة".

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