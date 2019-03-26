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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 02:34 م

"سعفان" يسلم 31 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بالبحر الأحمر

صورة من الحدث
صورة من الحدث
دعاء جابر
dostor.org/2567077

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، 31 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، للعمل في 15 فندقًا بالمحافظة.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، على هامش فعاليات برنامج تنمية مهارات العمال للدورة التدريبية في قانون العمل والقوانين ذات الصلة بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بحضور محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل بالوزارة، وأحمد نصر مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر.

وقال الوزير إن الدولة تضع أبناءها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوى القدرات الخاصة.

"سعفان" يسلم 31 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بالبحر الأحمر
"سعفان" يسلم 31 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بالبحر الأحمر
"سعفان" يسلم 31 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بالبحر الأحمر
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