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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 02:34 م

اللحمة بـ85 جنيه.. انطلاق فعالية "لا للغلاء" في الأقصر

اللحمة بـ85 جنيه..
هدي الأمير
dostor.org/2567075

بدأت أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بالأقصر بقيادة محمد عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أولى فعاليات مبادرة "لا للغلاء" والتي تهدف إلى خفض أسعار اللحوم البلدية بالأسواق، وذلك في إطار مساعي لمحاربة الغلاء، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، تحت رعاية الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة.

وقال "العماري" إن الحزب حرص على مدار الفترة الماضية على تنظيم أكثر من فعالية تستهدف توفير السلع بكافة أنواعها، إلى جانب المستلزمات المدرسية للمواطنين بأقل الأسعار، وذلك سعيًا من الحزب للتصدي لجشع بعض التجار، الذين يسعون إلى الحصول على أعلى ربح، مقابل تحمل المواطنين نفقات كبيرة.

وأوضح أن المبادرة بدأت أولى فعالياتها بذبح عجلين، بعدما تم رصد وجود حالة كبيرة من الإقبال من جانب المواطنين، وهذا ما دفع أعضاء أمانة قطاع الأعمال إلى ذبح عجل آخر.

وأضاف محمد عبدالحميد أمين قطاع الأعمال بالحزب، أن المبادرة حظيت بمعدلات إقبال مرتفعة للغاية من جانب المواطنين، الذين حرصوا على شراء اللحوم البلدية التي يقدمها الحزب بأسعار مخفضة تصل إلى 85 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأشار إلى أن المبادرة سوف يتم تعميمها في شتى قرى ومراكز الأقصر؛ وذلك إسهامًا من الحزب في التصدي لشجع بعض الجزارين الذين يسعون إلى جني أكبر ربح من خلال تحميل المواطن البسيط أعباء مادية.

وأكد أن العجول التي تم ذبحها من خلال الفعالية تم إخضاعها للفحص الطبي من جانب مديرية الطب البيطري.

اللحمة بـ85 جنيه.. انطلاق فعالية "لا للغلاء" في الأقصر
اللحمة بـ85 جنيه.. انطلاق فعالية "لا للغلاء" في الأقصر
اللحمة بـ85 جنيه.. انطلاق فعالية "لا للغلاء" في الأقصر
اللحمة بـ85 جنيه.. انطلاق فعالية "لا للغلاء" في الأقصر
اللحمة بـ85 جنيه.. انطلاق فعالية "لا للغلاء" في الأقصر
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