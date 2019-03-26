لجنة "المواطنة" بالوفد: ثورة 19 هي التجسيد الأمثل للوحدة الوطنية

قال عماد إبراهيم، نائب رئيس اللجنة النوعية للمواطنة وعدم التمييز بحزب الوفد، إن ثورة 1919 بقيادة زعيم الأمة سعد زغلول، وحدت المصريين ولم تشهد أي تفرقة بين مسلم ومسيحي في مواجهة الاحتلال الإنجليزي، حيث خطب القسيس فى الجامع وخطب الشيخ فى الكنيسة وخرجوا جميعا لحمة واحدة فى مواجهة رصاص الإنجليز، وأيضا اجتمع الجميع على دعم سعد زغلول قائدا للثوره وكان النصف الأول من القرن الـ20، هو الفترة الذهبية في مصر الحديثة، لأن مصر بدأت تشعر بالقومية والانتماء.



وأضاف أن الاحتلال الإنجليزي حاول التفريق بين المسلمين والمسيحيين خلال الثورة حتى لا يتوحد الشعب، ولكنهم لم يستطيعوا في النهاية ونجحت الثورة وحينما شكل سعد زغلول الوزارة وذهب بها إلى الملك فؤاد لاعتمادها قال له "إنى لا أرى مسلمين ومسيحيين؛ بل أرى مصريين".



وأكد أن ثورة 1919 بقيادة سعد زغلول هى أهم ثورة شعبية عرفتها مصر والثورة منحت مصر أمرين هامين؛ الأول أنها منحتها بتطوراتها شرعية دولية بعد تصريح 28 فبراير 1922، الذي منحها شكلا من الاستقلال ساعد على ميلاد المملكة المصرية وانفصالها رسميا عن الدولة العثمانية، أما الثاني فهو دستور 1923، الذي صاغ في مدونة قانونية شكل علاقة الشعب بحكامه، استنادا لمبادئ واضحة ظلت موضع نزاع في السنوات التي تلت ذلك، مشيرا إلى أن ثورة 19 تعد مرجعا تاريخيا لبناء أى حياة سياسية وحزبية، حيث يوجد بها العديد من نقاط القوة التى يجب أن نتوقف أمامها كثيرا لنتعلم منه.