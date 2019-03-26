"الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى" تحل 629 مشكلة فى مارس

قال اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة حققت العديد من الإنجازات خلال شهر مارس الحالي.



وأضاف أن اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم، يتابع عن كثب كافة الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، كاشفا أن قطاع مياه الشرب بإشراف المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه نجح في حل 629 شكوى خاصة بالمياه، منها 120 شكوى انقطاع مياه، و7 شكاوى تسرب مياه، و415 شكوى خاصة بكسر التوصيلة الخاصة بالعقار، و6 شكاوى خاصة بضعف مياه، و78 شكوى خاصة بطلب مناوبة المياه، وشكوى واحدة بخصوص تغطية غرفة محابس، وعدد 2 شكوى هبوط أرضى، وتم التعامل مع تلك المشاكل وحلها باستجابة سريعة من رؤساء مراكز الصيانة وفرق الصيانة والفنيين والعمال.



أما بالنسبة لقطاع الصرف الصحى وبمتابعة المهندس روبى رمضان روبى رئيس قطاع الصرف الصحى، تم حل 304 شكاوى خاصة بالصرف الصحى مقسمة إلى 286 شكوى طفح، وارتفاع منسوب مياه الصرف، وشكوى واحدة خاصة بوجود بلاعة مطر دون غطاء و7 شكاوى خاصة بوجود بلاعة صرف دون غطاء وشكوى واحدة خاصة هبوط أرضى و9 شكاوى خاصة بتطهير بلاعة مطر، وتم التعامل مع تلك المشاكل وحلها باستجابة سريعة من رؤساء ومديرى شبكات الصرف الصحى وفرق الصيانة والفنيين والعمال.



وفي قطاع المعامل ورقابة الجودة تم حل 9 شكاوى خاصة بجودة المياه عن طريق الدفع بفريق من المعمل المركزي والتوجه إلى منزل الشاكى وأخذ عينات من المياه وتحليلها والتأكد أن المياه مطابقة للمواصفات.