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اقتصاد
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 02:29 م

"تنمية المشروعات" يحصد جائزة التميز "للمبادرات الاقتصادية والاجتماعية"

تنمية المشروعات يحصد
دعاء أبو العزم
dostor.org/2567068

أعربت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر، عن اعتزازها بحصول جهاز تنمية المشروعات على جائزة التميز "للمبادرات الاقتصادية والاجتماعية" المقدمة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وأكاديمية جوائز التميز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك عن أنشطة الجهاز في إطلاق وبدء تنفيذ استراتيجية دعم التجمعات الانتاجية الطبيعية بجمهورية مصر العربية ونجاحه في تنفيذ مبادرة "برنامج قرية واحدة منتج واحد".

وأشارت نيفين جامع إلى أن هذه الجائزة تعكس ثقة الهيئات والمؤسسات العربية والدولية في الدور الذى يقوم به الجهاز في الفترة الحالية للنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتنفيذ توجهات رئيس الجمهورية بأهمية رعاية مشروعات الشباب وتقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية للتوسع في إقامة هذه المشروعات لضمان استمرارها ونجاحها.

وأكدت الاهتمام الكبير الذي يوليه المهندس مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بكافة الأنشطة التنموية التي يقوم بها الجهاز وخاصة تنمية التجمعات الإنتاجية الطبيعية في مصر ورفع قدراتها الإنتاجية والتسويقية بهدف تطوير المستوى المعيشي للعاملين فيها وزيادة مساهمتها في موارد الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن هذه الجائزة جاءت نتيجة للجهود المتواصلة والتعاون المثمر بين الجهاز ومختلف الوزارات والمحافظات والجمعيات الأهلية، فضلا عن الجهات الدولية للنهوض بهذه التجمعات وتهيئة البيئة الملائمة لتطويرها ورفع إنتاجيتها وتنمية مهارات العاملين فيها وذلك من خلال إطلاق وبدء تنفيذ استراتيجية دعم التجمعات الإنتاجية الطبيعية والتي يتبناها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي وتمويل من صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم حصر عدد 145 تجمعا إنتاجيا طبيعيا بمصر والتخطيط لتنمية عدد منهم على مراحل مختلفة، ووصلت بالفعل إلى نتائج اقتصادية ملموسة في دعم التجمعات الإنتاجية لقطاع الأثاث بدمياط وقطاع السجاد اليدوي والكليم وقطاع الصناعات اليدوية والتراثية بالعديد من المحافظات.

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل عدة محاور، منها الابتكار والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا، والتطوير المهارى للعاملين بالتجمعات، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية والدعم التسويقي لتطوير الكفاءة الجماعية للمشروعات والمنشآت العاملة بتلك التجمعات الإنتاجية.

وحول مبادرة "مشروع قرية واحدة منتج واحد" الذي حصل على إشادة خاصة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أشارت نيفين جامع إلى أن هذه المبادرة تهدف إللمساهمة في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا خاصة في المناطق الريفية وتطوير قدراتها الصناعية والمهنية من حيث إن الدراسات الاستثمارية والاجتماعية أكدت وجود مهنة أو حرفة ترتكز عليها الموارد الاقتصادية لكل قرية وهو ما يطلق عليه التجمعات الإنتاجية الطبيعية.

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