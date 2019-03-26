سولاف درويش: الجولان أرض سورية عربية ولن نفرط فيها

انتقدت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، مؤكدة أن الجولان أرض سورية عربية ولن يتم التفريط فيها تحت أي ظرف من الظروف.



ورفضت "درويش"، تصريحات ترامب، واصفه هذه التصريحات بالأكذوبة الجديدة لترامب محاولة منه أن يساند نيتينياهو قبل الانتخابات حتى تكون دعاية تسانده.



وطالبت عضو مجلس النواب، جميع الدول العربية، التصدى لهذه التصريحات الغوشاء، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأرض العربية، وخاصة أن هذه التصريحات تتعارض مع القانون الدولي الذي ينص صراحة على مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.



كما طالبت "درويش"، المجتمع الدولى والعالم بأسره بسرعة التدخل لوقف هذا التصرف الأمريكى غير المسبوق فى تاريخ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، لافتة إلى أن تصريحات ترامب تؤكد أن أمريكا لاتعترف بقرارات الشرعية الدولية.