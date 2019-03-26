نشوب حريق بسيارة داخل جراج فى الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب في سيارة داخل جراج بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية دون إصابات.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق داخل جراج وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم إخماد الحريق.



وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي داخل بطارية السيارة وتم إخماده ولم ينتقل الحريق إلى السيارات المجاورة، ولم يسفر عن أى إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.