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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 02:26 م

جولة لطلاب "التجريبية" في محطة الرميلة لتحلية مياه البحر بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث
ياسمين شعيب
dostor.org/2567059

نظمت، اليوم، إدارة العلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم رحلة ميدانية لطلاب مدرسة التجريبية لزيارة محطة الرميلة لتحلية مياه الشرب بمنطقة علم الروم شرق المحافظة، بمشاركة 28 طالبا وطالبة.

تضمنت الجولة شرح مراحل تحلية مياه البحر داخل المحطة والتي تبدأ من المأخذ البحري الذي يستقبل مياه البحر ثم تمر بمصفاة أولية تقوم بعزل الشوائب والأجسام الصلبة، ثم مرحلة الفلاتر الرملية والتي دورها تنقية المياه من أنواع معينة من الشوائب ثم مرحلة الفلاتر القطنية والتي تقوم بالتقنية أيضا وصولا إلى وحدة عزل الأملاح بتقنية RO لنزع الأملاح ثم مرحلة معادلة الأملاح في المياه وإضافة أملاح الكالسيوم والكلور للتعقيم، وأخيرا تدخل المياه في عدد 2 خزانات للتكديس بسعة 20 ألف م3 ثم ضخها في شبكات وخطوط المياه وصولا للمستهلك.

وأوضحت نرمين متولى، كيميائية في محطة الرميلة، أن محطة تحلية مياة البحر الرميلة 1 و2 تعملان بطاقة إنتاجية 48 ألف م٣ يوميا بواقع 24 ألف م3 للمحطة الواحدة.

تضمنت الزيارة تنظيم مسابقة ثقافية للطلاب وتوزيع الجوائز التشجيعية على الفائزين، بالإضافة إلى هدايا عينية للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

يأتى تنظيم الزيارات الميدانية لطلاب المدارس إلى محطات تحلية مياة البحر فى إطار برنامج الأسبوع المائى الذى تنظمه شركة مياة الشرب والصرف الصحى ضمن احتفالات اليوم العالمى بالمياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق".

جولة لطلاب "التجريبية" في محطة الرميلة لتحلية مياه البحر بمطروح
جولة لطلاب "التجريبية" في محطة الرميلة لتحلية مياه البحر بمطروح
جولة لطلاب "التجريبية" في محطة الرميلة لتحلية مياه البحر بمطروح
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